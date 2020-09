Il Napoli, come ha detto Giuntoli domenica nel prepartita, sarà al centro di numerose operazioni di mercato nell’ultima settimana di trasferimenti, tra acquisti da realizzare ed esuberi da piazzare.

In mezzo a queste due categorie, c’è un nome di un difensore che ha sorpreso tutti quest’anno e che ha dato solidità alla squadra, ma che potrebbe partire: stiamo parlando del difensore srebo Nikola Maksimovic.

Egli ha un contratto in scadenza nel 2021 e il Napoli ha già avanzato una proposta di rinnovo, che il serbo non ha accettato perché non ha la garanzia di giocare da titolare, anzi potrebbe essere, ancor una volta, il rincalzo di Manolas e Koulibaly.

Il serbo è in dubbio sul da farsi, mentre il Napoli lo deve vendere: come riporta Il Mattino, il West Ham lo vorrebbe in Premier, mentre in Italia potrebbe andare all’Inter come rinforzo delle ultime ore di mercato.