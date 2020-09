La situazione del Genoa crea caos, ma anche tanta preoccupazione, nella Serie A. Mentre il Napoli dovrà, domani, effettuare un giro di tamponi, il Genoa rischia di vedersi rinviare il match contro il Torino, se la Lega Serie A dovesse seguire la regola della UEFA:

“Va detto che mentre l’Uefa ha stabilito un tetto di 13 calciatori contagiati per portare al rinvio (non alla sconfitta a tavolino) di una partita di Coppa, in Italia invece non è stato ancora fissato un limite, quindi al momento – in assenza di una normativa precisa – Genoa e Torino sabato alle 18 si dovrebbero giocare regolarmente. A meno che nei prossimi giorni la Lega di Serie A non decida diversamente. Il match in quel caso verrebbe spostato in infrasettimanale con impegni europei. E dovrebbe essere il Torino ad appellarsi chiedendo di giocare comunque sabato”. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.