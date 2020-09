CdS – Serie A, rispunta una vecchia ipotesi se aumentano le gare rinviate: i dettagli

Il Corriere dello Sport parla delle decisioni che la Lega Serie A dovrà prendere in merito alle partite che dovranno affrontare Napoli e Genoa.

Dopo il focolaio scoppiato in casa rossoblu, il prossimo match dei liguri, Genoa-Torino, è a rischio: probabilmente la Lega Serie A deciderà di rinviarlo.

Ma non è finita qui: il Napoli, essendo stato a contatto con la rosa del club di Preziosi, dovrà sottoporsi ai tamponi e c’è un serio rischio di positività anche in casa Napoli e non è da escludere che la Lega decida di rinviare anche il big match Juventus-Napoli.

Se il numero di partite rinviate dovesse aumentare, è rispuntata un’ipotesi: quella dei playoff, per poter portare a termine il campionato.