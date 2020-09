Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, facendo il punto sul mercato del Napoli:

“Luperto andrà via, sicuramente in prestito, in una squadra tra Crotone e Genoa, le più interessate al difensore leccese. Maksimovic può rimanere, dubito ruentri nell’affare Vecino. Vecino potrebbe essere un’operazione da ultimo giorno di mercato, un’operazione last minute. Il Cagliari è molto interessato ad Ounas, ma il giocatore vorrebbe lasciare l’Italia.”