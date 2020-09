Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, affrontando il tema Milik:

“Milik? Situazione bloccata, dovremo aspettare metà settimana per novità. Il Napoli sta cercando velocemente una squadra per cederlo. La situazione economica delle squadre in Europa è molto precaria, complicato vendere soprattutto giocatori in scadenza di contratto.”