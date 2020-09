Serie A, De Siervo: “Riapertura stadi a step intermedi, si può arrivare al 25%”

Durante la diretta di Radio Anch’io lo Sport è intervenuto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A. Ecco le sue parole sulla riapertura degli stadi:

“Siamo tutti d’accordo su una ripresa legata alle curve dell’epidemia. Crediamo che possiamo avvicinarci al 25% con step intermedi, l’obiettivo è ripartire con buon senso, senza forzature. Il calcio non vuole un trattamento privilegiato, ma nemmeno svantaggiato. Gli stadi sono grandi spazi all’aperto, possiamo distanziare le persone di 10 metri. A Budapest alla Puskas Arena per c’erano 16.000 tifosi per la Supercoppa Europea, sono andato per capire come gestivano i flussi e si può fare, stando attenti alle regole. Il 25% non è un dogma, si può partire con una percentuale che salga nel tempo”.