Serie A, Castelli: “Nessun problema causato dalle precipitazioni: San Paolo da 5 stelle”

Durante la trasmissione “Marte Sport Live” di Radio Marte è intervenuto Giovanni Castelli, agronomo della Lega Serie A. Ecco le sue parole:

“Da quando è stato rifatto anche nel sottofondo nel 2013, il terreno del San Paolo è ottimo: non ci sono stati problemi in caso di precipitazioni. Ho sempre detto che il San Paolo fosse un campo a 5 stelle, poi ci sono momenti in cui la natura ti fa perdere qualche stella ma non è mai sceso a 3. Quest’anno si è giocato molto d’estate e in questo periodo bisogna pelare il campo come un biliardo. Stiamo un po’ peggiorando su alcuni campi di A e di B. Ora l’estate è finita, a ottobre l’erba dovrebbe recuperare bene”.