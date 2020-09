Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato le ultime sulla trattativa tra Napoli e Inter per Matìas Vecino:

” Il Napoli per ora non va oltre prestito con diritto di riscatto per Vecino, mentre Inter vuole obbligo (€10-12M) a determinate condizioni. Questione stipendio: essendo l’uruguaiano infortunato fino a Novembre, ADL vuole che le mensilità di ottobre e novembre siano a carico di Suning”