L’ex Juventus Causio: “Perplesso per alcune scelte di Pirlo. Dybala ci sarà con il Napoli”

Durante la trasmissione “Radio Goal” di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Franco Causio, ex giocatore della Juventus e della nazionale italiana. Ecco le sue parole:

“Il Napoli sembra dare segnali incoraggianti. Gattuso ha dato fiducia ad una squadra e ha recuperato giocatori come Lozano e Koulibaly. I risultati gli danno ragione. Mi dispiace per Insigne. La Juve dovrà rispettare il Napoli. Se Koulibaly resta gli azzurri hanno la difesa più forte. La Juventus mi lascia un po’ perplesso: mi chiedo il perché di Kulusevski a destra e Cuadrado a sinistra. Il secondo è devastante a destra. Io avrei confermato Frabotta a sinistra e fatto giocare Kulusevski avanti con Ronaldo. Dybala non è al 100% ma con il Napoli ci sarà. Arthur e Bentancur non possono stare in panchina. Sarò un campionato più combattuto rispetto agli scorsi anni, però finché non finisce il mercato mi aspetto altre sorprese”