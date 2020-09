Kiss Kiss – Ugolini: “Il Napoli è la big più convincente, riparte da sicurezze e rosa ampia”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando la prestazione degli azzurri:

“Il Napoli di ieri ha entusiasmato e ha dato una grande dimostrazione di forza. È un Napoli che ha cambiato in meglio, nonostante i rischi. Anche dal punto di vista del gioco i segnali sono rassicuranti. Elmas? Giocatore importante, se avesse più minuti a disposizione metterebbe alla luce qualità che fino ad ora sono ancora nascoste. Tra le big, il Napoli è decisamente quella che ha convinto di più. Zero gol in 180′ sono tanta roba”.