Juventus, un bianconero è pronto a tornare titolare con il Napoli: le ultime

L’ex Barcellona Arthur, acquistato dalla Juventus quest’estate, è pronto a prendersi il centrocampo bianconero. L’esordio in Serie A contro la Roma ha dimostrato che il brasiliano è in palla, ed ha alte probabilità di partire titolare contro il Napoli vista la squalifica di Rabiot. Il centrocampista pare aver superato completamente i problemi fisici che lo avevano perseguitato in Spagna. A Torino, per aiutarlo, ha portato anche il suo staff personale: fisioterapista, preparatore atletico, e nutrizionista di fiducia dal Brasile. Lo riporta TMW.