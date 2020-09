Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss, proprio ai microfoni della radio napoletana ha commentato la prestazione di Hysaj, il quale sta sempre più convincendo tifosi e allenatore:

“Hysaj è un giocatore fondamentale per il Napoli di Gattuso. Giocatori come lui sono molto apprezzati dagli allenatori e meno dai tifosi. Elseid non è elegantissimo nel campo, ma durante la partita non perde mai la concentrazione, nemmeno al 96′. Gattuso apprezza il suo sacrificio.”.