Sono giorni importanti per la cessione di Arkadiusz Milik. Il polacco non ha ancora trovato una destinazione e il Napoli sta lavorando per liberarsene il prima possibile. Dall’Inghilterra arriva la voce di un nuovo club di Premier che sembrerebbe interessato all’attaccante: il Manchester United.

Secondo quanto riportato da il Daily Mail, l’Everton sarebbe pronto a pagare 25 milioni di euro per il classe ’94, nelle ultime ore, però, si sono fatti avanti i red devils, a caccia di una punta.