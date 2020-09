Fernando Llorente potrebbe rimanere in Serie A. Lo Spezia ha offerto un biennale al calciatore, con un ingaggio di 2.5 milioni all’anno con l’aiuto economico anche del Napoli. Lo riporta l’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno.

Per ora lo spagnolo non ha rifiutato la proposta e riflette: non sarebbe impropabile però anche un affondo della Juventus, sua ex squadra. I bianconeri stanno cercando un sostituto di Morata e la scelta potrebbe ricadere proprio su di lui.