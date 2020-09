Albania, Reja: “Il Napoli è più pronto rispetto alla Juve. Hysaj? È in fiducia”

Durante la trasmissione “Marte Sport Live” di Radio Marte è intervenuto Edy Reja, allenatore della nazionale albanese. Ecco le sue parole:

“È ancora presto per parlare ma per ora ci godiamo questo Napoli in silenzio, con grande umiltà. Gattuso ha portato sicurezza e convinzione. La Juventus non è ancora pronta e bisogna approfittarne, il Napoli ha più sicurezze rispetto alle altre anche se l’Inter ha un organico straordinario. Modulo? Dipende dall’avversario: quando puoi condurre il gioco Zielinski e Fabián sono straordinari. Ieri contro il Genoa è stata una gara perfetta, ma i rossoblù hanno concesso troppo. Non consiglierei a Gattuso di giocare con 4 attaccanti, perché ci sarebbero 6 giocatori offensivi ed è difficile. Ma ripeto, dipende dalla squadra che affronti. Con la Juventus per esempio lo farei nel secondo tempo. Lozano? Quando si arriva in Italia si riscontrano difficoltà tattiche, anche Osimhen deve ancora conoscere il calcio della Serie A. Potenzialmente il nigeriano ha tutto mentre il messicano ha cominciato ora ad avere sicurezza; Gattuso dà sicurezza a tutti, il gruppo è in sintonia. Non ho sentito De Laurentiis, sono un po’ in apprensione. Quando ho saputo che stava male ho avuto un poi di timore, spero si rimetta presto, voglio bene sia a lui che alla moglie. Hysaj? Con Ancelotti non erano in sintonia, con Gattuso ha avuto un altro rendimento. Lo scorso anno ogni volta era un esame, mentre quest’anno è in fiducia. Ha fatto ottime partite e gli ho fatto spesso i complimenti. Credo giochi addirittura meglio a sinistra perché rientra per fare i cambi con il destro. Mi auguro possa continuare a giocare bene”.