Amin Younes mette a tacere ogni polemica. Dopo l’ultima foto pubblicata sui propri social in maglia azzurra – non succedeva da un bel po’ – si sono susseguite diverse polemiche, sopratutto in relazione al mancato trasferimento del libanese lontano da Napoli. Dall’inizio del mercato, nonostante le numerose offerte, Amin non è riuscito a trovare un club che riesca a soddisfare le sue esigenze e quelle del Napoli.

I tempi però si fanno sempre più breve e la permanenza nel capoluogo campano sembra ormai più di un’ipotesi. Sui social però un tifoso ha commentano proprio la foto sopra citata, quasi incitando il 34 a lasciare forzatamente Napoli, e la risposta dell’ex Ajax non si è fatta attendere. Qui la risposta: