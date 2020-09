È a rischio la gara tra Napoli e Genoa delle 18:00. Come detto in precedenza, il maltempo che si è abbattuto sul capoluogo campano nel pomeriggio potrebbe far saltare il primo match casalingo degli azzurri. Al momento la partita non è rinviata ma si aspettano aggiornamenti nelle prossime ore.

Intanto dal San Paolo, il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini pubblica un video della pioggia scrosciante che sta battendo da ore sul manto erboso dello stadio. Ecco il video: