Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato ed il Napoli deve ancora completare la squadra. Attualmente gli azzurri, stando ad indiscrezioni riportate dalla redazione di Sky Sport, starebbero cercando di acquistare Vecino. Tuttavia manca ancora l’accordo con l’Inter che chiede 18 milioni di euro per lui mentre De Laurentiis è fermo a 10. Novità anche sul fronte Koulibaly: la società azzurra chiedeva per lui almeno 70 milioni di euro ma non sono arrivate offerte soddisfacenti ad oggi quindi potrebbe restare.