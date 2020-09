Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani. In primo piano la strabiliante vittoria dell’Inter per 4-3 in rimonta sulla Fiorentina. Questa sera il posticipo di Serie A ha riflette i suoi fari sull’Olimpico per Roma-Juve. Fra le altre cose focus anche su Napoli-Genoa e Crotone-Milan, e sulle gare di ieri; date le vittorie di Atalanta, Lazio e Benevento.