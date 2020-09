Paratici sull’esame di Suarez: “Siamo sereni”

In seguito allo scandalo relativo all’esame di Luis Suarez, è circolata l’eventualità che la Juventus, qualora si fossero trovate delle prove, potesse essere accusata di aver agito scorrettamente congiuntamente con l’ateneo dove è stata svolta la prova. Per questa ragione, il ds dei bianconeri Fabio Paratici è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Si era creata la possibilità di prendere Suarez poiché era in vendita dal Barcellona ed abbiamo agito nella totale trasparenza e rispetto delle regole. Siamo molto sereni. Se mi sono fatto un’idea sulle indagini? Non sono né un magistrato né un poliziotto. Non conosco queste situazioni quindi non mi sono fatto alcuna idea“.