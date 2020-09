Come riporta Il Corriere dello Sport, per Arek Milik inizia ad aumentare il numero di squadre interessate. Oltre ai già citati Everton e Tottenham (destinazione preferita dell’attaccante polacco anche se è un’operazione difficile), vanno segnalate anche Fulham, Siviglia e Lipsia. Il polacco resta la principale situazione da sbloccare per il mercato in uscita del Napoli.