Stando a quanto riportato nella propria edizione odierna dalla redazione de ‘Il Mattino‘ Kalidou Koulibaly sembra sempre più convinto di restare in azzurro. Ormai i giorni per affondare il colpo e trovare una quadra con il Napoli sono pochi, solo otto. Sin ora nè il City nè il PSG hanno avanzato l’offerta decisiva, date le cifre troppo basse per e richieste di ADL.

Una sua permanenza quindi esclude l’approdo a Napoli di alcuni giocatori, che potevano servire e non poco al progetto di Gattuso. Tuttavia una sostanziosa offerta per Maksimovic last-minute non esclude completamente le altre ipotesi, sempre più vicino invece il trasferimento di Luperto che piace a Spezia e Crotone.