Il Napoli alternerà i due portieri. Gattuso ha preso la sua decisione; l’unica soluzione per far coesistere i due portieri è alternarli. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ il tecnico azzurro avrebbe discusso con i due numeri 1, trovando il loro benestare. A quanto pare però uno dei due portieri non avrebbe acconsentito a pieno all’idea. Infatti l’alternanza fra i due portieri, sin dalla scorsa stagione, è stata una delle caratteristiche della gestione Gattuso, e ciò non cambierà.

Fra Alex Meret e David Ospina uno dei due non ha accettato con il pieno sorriso l’idea, annuendo a malincuore nonostante il dissenso. Stiamo parlando di Alex Meret. Il giovanissimo e promettentissimo portiere azzurro vorrebbe più spazio, tuttavia ha deciso di acconsentire alla scelta del tecnico data anche l’impossibilità di poter lasciare Napoli in vista di una nuova destinazione.