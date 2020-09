Ciro Venerato ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss, soffermandosi, in particolare, su due calciatori della squadra partenopea: “Per quanto riguarda Milik, l’intermediario mi ha detto che stiamo a dei colloqui informali con Lipsia, City, United, Fulham e Tottenham. Questi ultimi sono la pista più affidabile, ma la formula richiesta dal Napoli non convince Mourinho. Mentre, mi arrivano secche smentite sull’offerta di 40 milioni per Koulibaly dal PSG”.