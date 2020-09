Continuano le questioni burocratiche tra Milik e la società, mentre il suo agente ha avviato i contatti con un paio di agenzie inglesi per piazzare il proprio assistito in Premier League. Al momento l’unica squadra interessata è il Tottenham, anche se gli Spurs devono prima sfoltire il reparto offensivo. Lo riferisce Raffaele Auriemma, giornalista per Tuttosport.