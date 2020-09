Telegraph – Il PSG è su Rudiger: Koulibaly in secondo piano?

Secondo quanto riporta il Telegraph, il PSG sarebbe su Antonio Rudiger, difensore tedesco del Chelsea. L’interesse per Koulibaly è dunque svanito?

Tra i due club non c’è ancora un trattativa, ma il PSG ha bisogno di un difensore centrale per sopperire alla mancanza di Thiago Silva, passato proprio al Chelsea, squadra di Rudiger.

La trattativa ancora non c’è perché i parigini stanno cercando di capire se ci sono margini per avviare l’operazione sulla base di un prestito e non subito a titolo definitivo.