Sportitalia – Il Manchester City reputa altre due piste

Il Manchester City sonda altre piste al posto di Koulibaly. Infatti secondo Sportitalia gli inglese vista la situazione della trattativa ,per il momento molto complicata, con il Napoli avrebbero sondato altre due piste. Quella di Koundè con cui ha l’accordo e quella di Ruben Diaz, la società avrebbe ricevuto il no del Siviglia per il francese mentre per il portoghese il City avrebbe offerto 50 milioni più il cartellino di Otamendi. Sul senegalese però resta ancora il PSG. Di seguito le parole prese dal sito di Alfredo Pedullà, alfredopedulla.com: “Capitolo Koulibaly: siamo fermi. Il Manchester City è andato su altre strade per il presente e per il futuro (Gimenez), il Paris Saint-Germain non si è ancora materializzato davvero e se restasse Gattuso sarebbe contento”.