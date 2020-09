Koulibaly non andrà al Manchester City. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il club inglese farebbe sul serio per Rubén Dias in difesa e pare che i Citizens avrebbero raggiunto un accordo di massima con il Benfica. Il centrale classe ‘97 dovrebbe entrare a far parte della rosa allenata da Guardiola tramite un conguaglio economico pari a 55 milioni di euro più il cartellino di Nicolas Otamendi.