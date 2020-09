Napoli, il report dell’allenamento in vista della gara con il Genoa

Sul sito ufficiale della SSC Napoli è stato pubblicato il report dell’allenamento odierno in vista della gara di domani, alle ore 15, tra gli azzurri e il Genoa.

“Seduta mattutina oggi per il Napoli. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa al San Paolo per la seconda giornata di Serie A in programma domani alle ore 15”.

“Allenamento sul campo 2 per la squadra che ha iniziato la sessione con una serie di torelli”.

“Successivamente esercitazione tattica per reparti”.

“Chiusura con lavoro tattico di gruppo”.