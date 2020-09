Giordano su Osimhen: “Per caratteristiche può somigliare a Cavani, ma ecco chi mi ricorda”

Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Victor Osimhen, il nuovo numero nove azzurro.

Ecco le sue parole: “Osimhen è un ragazzo che si diverte, non ha fatto il muso quando è stato messo in panchina alla prima giornata dopo essere stato il più pagato di sempre. Per le sue caratteristiche può somigliare a Cavani, per come attacca lo spazio e le palle lunghe”.

“Ma per le sue caratteristiche tecniche mi ricorda un mix di due giocatori: Asprilla e Weah. Attaccanti come lui mancano alla Serie A, con la sua velocità non ce ne sono”.