Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, pare che lo Spartak Mosca stia facendo veramente sul serio per Elseid Hysaj. Il terzino non ha rinnovato ed è in scadenza a giugno 2021. Il suo agente è in contatto con i dirigenti del club russo. Il Napoli non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale, ma se fosse intorno ai 10 milioni di euro, sarebbe pronto ad accettarla.