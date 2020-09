Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il PSG avrebbe avanzato un’offerta di circa 40 milioni al Napoli per arrivare a Kalidou Koulibaly. Il presidente De Laurentiis non avrebbe nemmeno preso in considerazione l’offerta, definendola inaccettabile. Il patron azzurro aveva già rifiutato 60 milioni da parte del Manchester City.