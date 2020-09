Cagliari-Lazio e Sampdoria-Benevento: le formazioni ufficiali

Alle ore 18:00 andranno in scena due match validi per la seconda giornata di campionato: Cagliari-Lazio e Sampdoria-Benevento. Per quanto concerne questi ultimi, i padroni di casa sono alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta rimediata contro la Juventus. Mentre, la squadra di Filippo Inzaghi è all’esordio in campionato. Ecco le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynki; Colley; Tonelli; Augello; Candreva; Verre; Ekdal; Jankto; Quagliarella; Bonazzoli. All. Ranieri

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia; Caldirola; Glick; Foulon; Ionita; Schiattarella; Dabo; Insigne; Caprari; Moncini. All. F. Inzaghi

Mentre, alla Sardegna Arena, il Cagliari, dopo il pari in trasferta contro il Sassuolo, ospita la Lazio di Simone Inzaghi, all’esordio in questa stagione. Ecco le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò; Walukiewicz; Klavan; Lykogiannis; Nandez; Marin; Rog; Sottil; Simeone; Joao Pedro; All. Di Francesco

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric; Acerbi; Radu; Lazzari; Milinkovic-Savic; Leiva; Luis Alberto; Marusic; Correa; Immobile. All. Inzaghi