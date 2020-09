Il Napoli non molla Samuele Ricci. Gli azzurri infatti secondo tuttomercatoweb non mollano la presa e tentano per l’anno prossimo l’acquisto del gioiello dell’Empoli. Sul talento classe 2001 ci sono anche la Fiorentina, il Sassuolo e il Parma. Non è escluso un suo esordio in serie b quest’anno.