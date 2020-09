Sky – Marchetti: “Situazione Vecino in stallo! Milik mi ricorda Icardi”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky, è intervenuto a Radio Marte parlando del mercato del Napoli:

“Vecino è una situazione bloccata. Lui rientrerà tra un mese e l’Inter cede solo a titolo definitivo, mentre col Napoli si parlava solo di prestito. Il Napoli lo valuta 10-12 milioni di euro, l’Inter mentre ne chiede 18. Attualmente la trattativa e in fermo e in queste circostanze chiudere non è facile.“

Su Milik: “La sua situazione mi ricorda quella di Icardi dell’anno scorso, dove ci fu il rischio di non giocare per un anno. Milik era praticamente ad un passo dalla Roma, ma alla fine non si è fatto più nulla. Milik è un attaccante completo ma deve sbrigarsi a trovare una squadra”.