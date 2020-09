Nel corso della giornata di oggi, il La Spezia ha fatto un timido sondaggio per Fernando Llorente. Lo spagnolo è in vendita e per lui è vigile anche l’ipotesi Benevento. Nella trattativa con la squadra ligure, però, c’è un ostacolo: l’ingaggio. L’attaccante percepisce uno stipendio troppo alto per le tasche della neopromossa. Lo riferisce Gianluca Di Marzio, esperto di mercato per Sky Sport.