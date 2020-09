Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte per commentare l’attacco del Napoli:

“Mertens o Osimhen? Possono giocare insieme. Sono compatibili fra di loro poiché entrambi sono molto forti e conoscono bene il gioco. Tuttavia, ci sono anche le 5 sostituzioni che favoriscono il minutaggio per tutta la squadra. Tutti avranno l’opportunità per mettersi in mostra”.