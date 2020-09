Ciro Venerato, giornalista RAI e esperto di calciomercato, a parlato ai microfoni di Radio KISS KISS NAPOLI della situazione di calciomercato in casa Napoli. Infatti secondo l’esperto gli azzurri avrebbero bloccato la cessione di Malcuit, la causa è Hysaj. Infatti l’alabanese ha ricevuto un’offerta dallo Spartak Mosca ed è in scadenza il contratto col Napoli. Invece Lupero secondo Venerato andrà in prestito.