Continua l’appuntamento con i consigli del Fantacalcio con l’Angolo del Fantallenatore. Quest’oggi tengono banco i dubbi in vista della seconda giornata che si prospetta già molto interessante. Qui i nostri consigli ruolo per ruolo e la nostra top 11 per questa giornata:

Portieri:

Iniziamo dai portieri. Un reparto importante che può incidere molto, data anche l’incertezza del ruolo; fra i più delicati in rosa. Fra i portieri che ci sentiamo di consigliare oggi ci sono:

Meret: Il portiere del Napoli è sicuramente uno dei consigliati questa giornata. Contro il Genoa potrebbe partire titolare data l’assenza di domenica scorsa contro il Parma. Nella sua esperienza in maglia azzurra ci ha spesso abituato a grandi parate, incorniciate anche dalla porta inviolata; può essere il vostro uomo!

Musso: L’argentino potrebbe essere il vostro jolly. All’orizzonte l’Udinese di Gotti intravede il Verona di Juric una squadra offensiva e che potrebbe dare parecchio lavoro al numero 1 dei friulani. Niente paura però, Musso saprà sicuramente difendere a dovere la porta, come già dimostrato lo scorso anno con tante parate spettacolari che hanno anche contribuito a suo favore al Fantacalcio.

Cragno: Il portiere del Cagliari affronterà la temibile Lazio di Simone Inzaghi che esordirà in questo campionato domani. Storia diversa per i Casteddu, che hanno pareggiato la scorsa partita contro il Sassuolo di De Zerbi, grazie anche alle parate del giovanissimo portiere.

Difensori:

Continuiamo con i difensori. Il reparto arretrato ogni giornata può rivelarci qualche sorpresa, dati anche gli innumerevoli cartellini che gli arbitri sono costretti a rifilare ai difensori. Fra i difensori che ci sentiamo di consigliare oggi ci sono:

Kjaer: Il difensore danese arrivato a gennaio al Milan partirà sicuramente titolare questo week-end contro il Crotone. L’assenza di Romagnoli favorirà l’ex Fenerbache, e crescono le possibilità di vederlo in campo al fianco di Matteo Gabbia.

Acerbi: Il difensore della Lazio sarà sicuramente titolare contro il Cagliari. Dopo le diverse turbolenze delle scorse settimane relative al rinnovo sarà lui a comandare la difesa di Simone Inzaghi pronti a vincere la prima di campionato.

Colley: La Samp dopo l’opaca prestazione di domenica contro la Juventus proverà a riscattarsi contro il Benevento. Ranieri sicuramente non ha dubbi in difesa, in particolare sul difensore gambiano; sempre più una costante nelle gerarchie del tecnico doriano.

Di Lorenzo: Il terzino azzurro può essere sicuramente una delle armi in più in questa giornata. Rapido, capace di favorire ottimi assist per i compagni e molto bravo nella fase offensiva è il giocatore che può fare al caso vostro per questa giornata.

Kyriakopoulos: Il giovanissimo terzino del Sassuolo può essere il giocatore che vi farà guadagnare quel mezzo punto al Fanta per vincere la partita, date le spiccate doti offensive e gli assist sempre più frequenti per i compagni.

Centrocampisti:

Voltiamo pagina e passiamo ai centrocampisti, il reparto che può farvi svoltare completamente la partita; fortuna permettendo. Fra i centrocampisti che ci sentiamo di consigliare oggi ci sono:

Fabian Ruiz: La mezz’ala azzurra è sicuramente uno dei centrocampisti più consigliati di questa giornata. Contro il Parma più volte si è dimostrato estremamente pericoloso, e proverà a riconfermarsi – magari con un gol – con il Genoa. Soriano: Il trequartista dei rossoblu può sicuramente essere un’arma in più quando è in giornata, e all’orizzonte c’è il Parma di Liverani, che proverà a portare a casa i 3 punti. Kucka: Il jolly di Liverani è sicuramente una delle scelte più azzeccate per il Fantacalcio. La sua pericolosità è evidente a noi tutti, inoltre la sua imprevedibilità e il suo tiro da fuori area è per tutti gli estremi difensori una cannonata da +3 imparabile. Kessiè: Il mediano rossonero avrà sicuramente qualche chance contro il Crotone. Inoltre l’assenza di Ibrahimovic favorirà lui in caso di un penalty a favore, e quindi un +3 che può risolvere la partita. Djuricic: Giocatore cinico e con l’istinto del goleador, Djuricic può essere la sorpresa di di questa giornata, dato anche l’impegno piuttosto agevole dei nero-verdi contro Lo Spezia

Attaccanti:

Chiudiamo con gli attaccanti. Il reparto è sicuramente quello più ricco di bonus dati i gol, spesso mozzafiato, delle punte delle squadre di A. Fra gli attaccanti che ci sentiamo di consigliare oggi ci sono:

Osimhen: Forte fisicamente, veloce, bravo sia che nelle giocate palla al piede che in quelle aeree; Victor Osimhen racchiude tutte le caratteristiche dell’attaccante puro. Contro il Genoa potrebbe trovare la prima da titolare. Dzeko: Edin Dzeko torna titolare e lo farà contro la squadra che tanto lo desiderava in chiave mercato, ovvero la Juventus. Finita quindi questa telenovela ora il bosniaco può ritornare a far sognare il pubblico giallo rosso, magari con una rete mozzafiato. Rebic: Le assenze di Ibrahimovic e Leao peseranno a Pioli ma forse neanche così tanto, dato che a sostituirli ci sarà Ante Rebic. Il croato post lockdown è stato straordinario e si è guadagnato la fiducia del tecnico rossonero, può essere lui la vera sorpresa della seconda giornata in attacco. Muriel: Questo week-end torna in campo anche l’euro Atalanta di Gasperini. A comandare l’attacco con Ilicic ancora fuori ci sarà Muriel. Il colombiano la scorsa stagione ha dimostrato di essere il vero jolly al Fanta, con tantissimi gol spettacolari. Correa: L’argentino lo scorso anno è stato davvero fenomenale, bonus gol e assist; questo il paradigma che Correa proverà a ripetere quest’anno, e anche contro il Cagliari questa giornata avrà l’occasione di aprire in bellezza.

Qui la Top 11 per la 2a giornata di Serie A al Fantacalcio:

(3-4-3): Meret; Kyriakopoulos, Acerbi, Di Lorenzo; Djuricic, Kessie, Fabian R., Soriano; Rebic, Osimhen, Correa.