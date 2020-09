Chance per Politano al posto di Lozano, tridente con Mertens unica punta: questa sembra essere per Sky – al momento – la formazione più accreditata a scendere in campo domenica alle 15 contro il Genoa.

Pochi (ma grossi) dubbi in casa azzurra: assestata la difesa (con l’unica variabile sul lato di sinistra) ed il centrocampo, Gattuso è chiamato a scegliere tra un attacco a tre (4-3-3) oppure tre attaccanti alle spalle della punta Osimhen (4-2-3-1):