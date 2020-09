Sokratis Papastathopoulos, difensore greco ex Milan, Borussia Dortmund ed Arsenal, è stato accostato negli ultimi tempi al Napoli, indicato sopratutto come sostituto di Kalidou Koulibaly. Tuttavia, ora che la cessione del senegalese non è così scontata, la trattativa con Sokratis è rimasta congelata.

Ora il greco vorrebbe un segnale da parte del Napoli per poter trattare anche con altre squadre, dal momento in cui non può aspettare all’infinito. Lo riporta il Corriere dello Sport.