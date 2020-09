Continua ad alimentarsi il polverone mediatico intorno al ‘falso‘ esame di italiano sostenuto dal calciatore Luis Suarez presso l’università di Perugia.

Importante svolta è stata data dal procuratore Raffaele Cantone, conduttore delle indagini, che si è dichiarato indignato per la fuga di notizie ed intenzionato a chiudere il fascicolo per riaprirne un altro.

Queste le sue parole ad Ansa:

“Sono indignato per quanto successo finora, compreso l’assembramento dei mezzi di informazione oggi sotto la procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più”