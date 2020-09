Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, durante la trasmissione “El Transistor”, ha parlato della situazione di Josè Gimenez, obiettivo numero uno del City per rinforzare la difesa:

“Se c’è stata un’offerta di 85 milioni di euro dal Manchester City? Sì sì ma la questione è che Gimenez è un grande giocatore e noi vogliamo sempre avere giocatori così nella nostra squadra”.

Il City è alla ricerca disperata di un difensore di livello, non è da escludere un ritorno di fiamma per Koulibaly: per il quale il Napoli vuole sempre 75 milioni bonus compresi.