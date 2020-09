VIDEO – Petagna saluta i tifosi azzurri su instagram!

Il nuovo attaccante del Napoli, Andrea Petagna, pare si sia ambientato subito con i nuovi compagni partenopei. L’ex centravanti della Spal, ha già fatto il suo esordio, in gare ufficiali, la settimana scorsa contro il Parma e sembra determinato a far sempre meglio. Oggi, sul profilo ufficiale della SSC Napoli, ha salutato tutti i tifosi azzurri in un video su instagram segno della grande voglia che il ragazzo ci sta mettendo per entrare subito tra le grazie non solo dei napoletani ma anche tra quelle di Gennaro Gattuso. Di seguito il post in questione: