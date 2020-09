Novità sul fronte cessioni, in particolar modo per quanto riguarda l’intricata cessione di Kalidou Koulibaly.

Dato come sicuro partente, il senegalese partenopeo sembrava essere vicino al Manchester City di Guardiola ma, complici le frizioni tra i club post cessione di Jorginho, almeno secondo quanto riferito da Valter de Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli la trattativa sembra arenata:

“Il Manchester City è definitivamente fuori dalla trattativa per Koulibaly, su di lui adesso resta solo il PSG, ma in uno stato ancora arretrato dell’affare.

Arrivati a questo punto, nulla esclude la sua permanenza a Napoli”.