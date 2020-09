Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Il mercato del Napoli è attualmente in stand-by. De Laurentiis non aspetterà più il City per Koulibaly su cui ci sta lavorando il PSG. Ma gli azzurri non andranno oltre martedì-mercoledì della prossima settimana. Younes ha rifiutato il Verona. Per Vecino è tutto bloccato”.