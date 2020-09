Napoli, verso il Genoa: il report dell’allenamento pomeridiano

Domenica si ritornerà al San Paolo. L’avversario, il Genoa. Gattuso vuole continuare sulla buona strada di Parma. Il report dell’allenamento pomeridiano pubblicato dalla società sul sito ufficiale:

Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa al San Paolo per la seconda giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento con l’utilizzo di ostacoli. Successivamente esercitazioni di passing drill. Di seguito seduta tecnica e lavoro tattico di squadra. Chiusura con partitina a campo ridotto.