Importanti novità in merito alla trattativa tra nerazzurri e biancoazzurri per Matias Vecino.

Il centrocampista uruguaiano classe 1991 piace alla dirigenza partenopea sin dai tempi della Fiorentina e, considerando l’abbondanza di centrocampisti in casa Inter – secondo quanto riferito in questi momenti da Sky Sport 24 – ci sono buoni margini di riuscita:

“Ancora distanza tra Napoli ed Inter per Vecino: i nerazzurri vogliono fare cassa per andare a trattare con il Chelsea per Ngolo Kanté e chiedono 18 milioni.

La dirigenza azzurra, per il momento, non va oltre l’offerta di 12 milioni, bonus esclusi.

La sensazione è che la trattativa alla fine si concluda, considerando l’esigenza dei nerazzurri di incassare e liberare qualche slot a centrocampo”.