Altra trattativa chiusa in uscita per il Napoli: Gennaro Tutino alla Salernitana. L’attaccante nella giornata di oggi, dopo essere arrivato in città ieri sera, si sottoporrà alle visite mediche. Una volta finite quest’ultime, firmerà il contratto: pronto un triennale a partire dal 2021. Arriva in prestito con diritto di riscatto, che passerebbe ad obbligo, in caso di promozione nella massima serie italiana, fissato a cinque milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.