Ibrahimovic positivo al Coronavirus, arriva la risposta dello svedese su twitter

Dopo il goal allo Sharmock Rovers e la doppietta alla prima di Serie A con il Bologna, Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Lo svedese, che dunque salterà i prossimi due/tre match in programma, ha twittato sul suo profilo ufficiale, l’esilarante risposta alla notizia. Qui di seguito il tweet in questione:

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea